Сколько реально стоит построить хороший дом в Сибири?
Скрытые расходы: почему дом «под ключ» за 4 млн рублей на деле обойдется в два раза дороже
«Заказчик сегодня хочет не типовую коробку, а дом по своей мерке» – Татьяна Рейтер
Дом за 5 миллионов — это миф? Эксперт раскрыла реальную стоимость загородной жизни
«Страховка по дням»: Госдума разрешила таксистам покупать полисы ОСГОП на короткий срок

С 1 сентября 2026 года в России начнут действовать краткосрочные полисы обязательного страхования ответственности перевозчиков (ОСГОП). Госдума приняла соответствующие поправки, которые разрешают водителям такси оформлять страховку на срок от одного дня до года, передаёт газета "Ведомости".

Ранее договор ОСГОП можно было заключить минимум на один год, что создавало барьер для самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Теперь же новый формат позволит водителям легально работать в такси, покупая полис только на те дни, когда они осуществляют перевозки.

Максимальная выплата по такому страховому случаю составляет 2,025 млн рублей.


