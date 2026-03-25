«Страховка по дням»: Госдума разрешила таксистам покупать полисы ОСГОП на короткий срок

С 1 сентября 2026 года в России начнут действовать краткосрочные полисы обязательного страхования ответственности перевозчиков (ОСГОП). Госдума приняла соответствующие поправки, которые разрешают водителям такси оформлять страховку на срок от одного дня до года, передаёт газета "Ведомости".

Ранее договор ОСГОП можно было заключить минимум на один год, что создавало барьер для самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Теперь же новый формат позволит водителям легально работать в такси, покупая полис только на те дни, когда они осуществляют перевозки.

Максимальная выплата по такому страховому случаю составляет 2,025 млн рублей.