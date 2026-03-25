Угольный кризис: отрасль ждет рекордный убыток в 576 млрд рублей

Сколько реально стоит построить хороший дом в Сибири?
Скрытые расходы: почему дом «под ключ» за 4 млн рублей на деле обойдется в два раза дороже
«Заказчик сегодня хочет не типовую коробку, а дом по своей мерке» – Татьяна Рейтер
Дом за 5 миллионов — это миф? Эксперт раскрыла реальную стоимость загородной жизни
Все материалы сюжета

Российская угольная отрасль столкнулась с беспрецедентным кризисом. По прогнозу Минэнерго, при сохранении текущей рыночной ситуации убыток компаний в 2026 году может вырасти на 41% и достичь 576 млрд рублей.

Замглавы ведомства Дмитрий Исламов пояснил, что системное улучшение ситуации ожидается не ранее конца 2026 или даже 2027 года, когда начнется рост мировых цен на уголь. Текущий конфликт на Ближнем Востоке не смог помочь российским экспортерам: хотя котировки немного выросли, это было нивелировано резким удорожанием логистики из-за роста цен на топливо, передаёт газета "Ведомости".

Ситуация усугубляется ростом числа убыточных предприятий (уже 62 компании, 20 из которых остановили добычу) и гигантской кредиторской задолженностью, превысившей 1,5 трлн рублей.

Господдержка и жесткие условия

Для спасения отрасли правительство продлило меры поддержки до конца апреля 2026 года. Компании получили отсрочку по уплате НДПИ и страховых взносов. Однако новых «подарков» не будет. Чтобы продлить поддержку, предприятия обязаны:

  • Подготовить программы финансового оздоровления (отказ от дивидендов).
  • Доказать необходимость помощи специальной комиссии.

На данный момент заявки подали десятки компаний, и комиссия уже рассматривает документы крупнейших игроков рынка.

Читайте также:

Минцифры готовит новые меры по борьбе с VPN: что ждет пользователей
31 марта 2026
«Работать по 12 часов»: Олег Дерипаска назвал единственный способ пройти глобальный кризис
30 марта 2026

Ранее Сбербанк включил угольную отрасль в число наиболее рискованных для экономики в 2026 году. Угольная промышленность вошла в число секторов российской экономики, создающих наибольшие риски для банковского сектора в 2026 году, заявил финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. «Исторически это коммерческая недвижимость. Сейчас добавилась угольная отрасль...», — отметил топ-менеджер, подчеркивая, что именно этот сектор наряду с ритейлом и торговлей транспортом вызывает у банка наибольшие опасения. По словам Скворцова, максимальные сложности испытывают закредитованные отрасли, чей бизнес сильно зависит от заемного финансирования. В ситуации, когда ставки по кредитам выросли, а платежеспособный спрос стагнирует, угольная промышленность оказалась в зоне высокого риска.


