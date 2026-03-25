Власти начали отбирать у россиян заброшенные дачные участки

В Омской области впервые применили новые критерии для изъятия заброшенных земельных участков, вступившие в силу с 1 сентября 2025 года. По решению суда 13 дачных участков перешли в собственность муниципалитета, сообщил ТАСС председатель координационного совета Омского областного союза СНТ Виктор Бобырь.

Новые критерии позволяют оценить, используется ли земля в соответствии с целевым назначением. По словам Бобыря, закон направлен не на изъятие участков, а на побуждение владельцев поддерживать свои земли в хорошем состоянии.

«Мы рассчитываем, что люди начнут потихоньку задумываться, хоть приезжать и убирать», – сказал Бобырь. Он добавил, что если собственник не планирует ухаживать за участком, то дачу следует продать.

Эксперт подчеркнул, что реализация ненужного участка может пополнить семейный бюджет. Он посоветовал владельцам привести землю в достойное состояние и попробовать продать ее, если нет желания заниматься уходом.

Опыт Омской области, по мнению специалистов, заставит других владельцев активнее заботиться о своих участках или выставлять их на продажу, чтобы избежать изъятия.

Ранее вступил в силу закон, запрещающий ведение бизнеса на территории садоводческих товариществ. Поправки, инициированные группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым, коснутся хостелов, мастерских, магазинов и других коммерческих объектов на дачах.


