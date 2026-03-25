Названа зарплата, которая позволит получать наибольшую пенсию в России: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: названа зарплата для получения наибольшей пенсии в России, ФАС запретила торговым сетям повышать цены на яйца перед Пасхой, месячный прирост цен в РФ в феврале замедлился, а в четырех городах Иркутской области обнаружены превышения вредных выбросов. Подробнее – в обзоре СИА.

Запрет на рост

ФАС России направила предупреждение крупным торговым сетям о недопустимости необоснованного повышения цен на куриные яйца перед Пасхой, а также на другие востребованные продукты – кондитерские изделия, сливочное масло и прочее. При обнаружении признаков недобросовестных действий ведомство будет принимать меры реагирования. В случае же снижения отпускных цен поставщиками ФАС рекомендовала торговым сетям транслировать это снижение конечным потребителям.

Замедление цен

Месячный прирост цен в России в феврале замедлился до 5,8% – месяцем ранее было 14,6%. Ускорение инфляции в январе отражало влияние разовых факторов, а не усиление устойчивого ценового давления, пояснили в ЦБ РФ. Годовая инфляция в феврале замедлилась до 5,91% – в январе было 6%, в основном за счет продовольственных товаров.

Зарплата для большой пенсии

Аналитики «РБК Инвестиции» подсчитали, какую зарплату нужно получать, чтобы рассчитывать на большую пенсию. «Максимальное количество пенсионных коэффициентов, накопленных за год, может составлять не более десяти – для этого нужно получать зарплату не меньше ₽248 250 в месяц», – отметили они, добавив, что в этом случае пенсия будет равна 80 тысячам рублей при условии, что стаж составит 45 лет.

Превышение вредных выбросов

Региональное управление Роспотребнадзора провело мониторинг воздуха в ряде городов Иркутской области, в четырех из них выявив превышение вредных выбросов. Наиболее проблемная ситуация наблюдается в Иркутске, где есть превышения по по бензолу, диметилбензолу, метилбензолу, этилбензолу и бутан-1-олу. Также повышенные концентрации есть в Ангарске, Зиме и Шелехове.

Сила Байкала

Из-за мощной подвижки льда на Байкале были опрокинуты расположенные на причале помещения Лимнологического института СО РАН в поселке Большие Коты. Известно, что все объекты целые, и на момент происшествия научные эксперименты в них не проводились, никто не пострадал. Создана комиссия по оценке материально-технических последствий происшествия.