Биткоин опустился ниже 70 тысяч долларов вслед за коррекцией на рынке акций

Биткоин во вторник утром опустился к отметке 69 тыс. долларов, следуя за общим разворотом рисковых активов на рынке. В начале сессии криптовалюта торговалась вблизи 71 тыс., но в первые часы торгов в США упала до 69,6 тыс., сообщает тематический портал CoinDesk.

Эфир, Solana и XRP также снизились на 2–3% за сутки. Участники рынка теперь закладывают в цены повышение процентных ставок, что оказывает давление на рисковые активы.

Падение произошло на фоне спада в акциях программного обеспечения.

Акции компании Circle, эмитента стейблкоина USDC, возглавили распродажу криптовалютных бумаг, подешевев на 16%. В последние месяцы цены на криптовалюты тесно коррелировали с технологическим сектором, и оба показателя снижались с октября.

Акции крупнейших криптокомпаний продемонстрировали более существенное падение, чем сам биткоин. Взаимосвязь цифровых активов с технологическим сектором проявилась в полной мере: криптовалюты ослабевали вместе с этим сегментом рынка на фоне ожиданий ужесточения монетарной политики.