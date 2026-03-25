S7 попросила включить свой сайт в «белый список» Минцифры

Авиакомпания S7 направила запрос в Минцифры о включении своего сайта в «белый список» ресурсов, которые продолжают работать при временных ограничениях мобильного интернета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Да, соответствующий запрос мы подали, находимся во взаимодействии с Минцифры по вопросу включения в "белые списки"», – рассказали в компании.

Напомним, что «Белый список» формируется с учетом популярности интернет-ресурсов в России и на основе предложений органов власти. В него входят государственные сайты, банковские приложения, сервисы для транспорта и путешествий, маркетплейсы, СМИ, социальные сети и другие значимые ресурсы.