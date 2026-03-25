На российском рынке сохраняется умеренный оптимизм

Торги 24 марта на российских фондовых площадках проходили в очень небольшом плюсе на низких объемах. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global, покупки поддерживало возобновление роста мировых цен на нефть.

«Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к последнему часу основных торгов прибавлял около 0,12%, а долларовый РТС поднимался на 0,1%», — приводит данные эксперт.

По словам Мильчаковой, в лидеры роста вышел Газпром (+2,9%) на новостях о планах Китая и некоторых членов ЕС увеличить импорт российского трубопроводного газа в связи с логистическими сложностями на Ближнем Востоке. «В аутсайдерах оказалось М.видео (-6,6%), так как компания проводит дополнительную эмиссию акций», — поясняет аналитик.

Говоря о валютном рынке, эксперт отмечает, что биржевой курс пары CNY/RUB снизился на 0,31 руб., до 11,72. «Пара USD/RUB на внебиржевых торгах опустилась на 1,09 руб., до 80,84, а пара EUR/RUB упала на 1,36 руб., до 93,77», — уточняет Мильчакова. Аналитик называет ориентиры для курса доллара, евро и юаня на предстоящую сессию: 79–81, 92–94 и 11,6–12 соответственно.

«Прогноз для индекса Мосбиржи на торги 25 марта: диапазон 2800–2900 пунктов», — заключает Наталья Мильчакова.