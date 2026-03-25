Brent ушла ниже $100: надолго ли?

Цена на нефть марки Brent на торгах 24 марта растет на 2,7%, до $98,37 за баррель, WTI дорожает на 3,3%, до $91,08. Как поясняет Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global, этому росту предшествовал резкий обвал накануне.

«Обвал был вызван заявлениями президента США Дональда Трампа об успешных переговорах с Ираном о прекращении конфликта, а также об отказе от ударов по энергообъектам исламской республики до 27 марта», — отмечает эксперт. При этом Мильчакова добавляет, что Тегеран опроверг сам факт переговоров.

По словам аналитика, североморская нефть продолжает колебаться у $100 за баррель, хотя, видимо, рынок уже не готов покупать фьючерсы на нее по такой высокой цене. «Неопределенность объясняется как вышеупомянутыми противоречивыми сообщениями об американо-иранских переговорах, так и подтвержденной информацией о встречах спикера парламента исламской республики с командой переговорщиков Трампа для обсуждения условий разблокировки Ормузского пролива», — уточняет Мильчакова. Эксперт подчеркивает, что эти консультации нельзя рассматривать как полноценный диалог о мирном урегулировании конфликта.

Мильчакова обращает внимание, что ряд американских СМИ все увереннее прогнозируют наземную операцию в Иране. «Экспортеры нефти из ближневосточных стран ОПЕК ищут обходные пути для поставок своим покупателям», — говорит она. По ее информации, Саудовская Аравия начала вывозить небольшие объемы сырья в Азию через мало затронутый атаками Ирана порт Янбу, прежде всего, в Китай.

Аналитик полагает, что продажи нефти из стратегических резервов существенного давления на ее цены не окажут из-за сформировавшегося глобального дефицита. «Вице-премьер правительства РФ Александр Новак охарактеризовал эту ситуацию как крупнейший энергетический кризис за последние 40 лет», — приводит слова Мильчакова.

«До конца марта прогнозируем колебания цены на Brent в диапазоне $96–106 за баррель», — заключает Наталья Мильчакова.