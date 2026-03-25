Жителя Приангарья приговорили к принудительным работам за неуплату 1 млн рублей алиментов

39-летний жителя города Зимы Иркутской области признали виновным в неуплате без уважительных причин алиментов. Мужчине вынесен приговор, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

«У подсудимого двое несовершеннолетних детей, в отношении которых он обязан уплачивать алименты согласно судебному приказу мирового судьи Амурской области по Мазановскому районному судебному участку от 2021 года. Общая сумма задолженности по алиментам с 2021 года составила около 1 млн рублей», – говорится в сообщении.

Однако от уплаты алиментов подсудимый уклонялся, в результате чего стал фигурантом уголовного дела. По итогам его рассмотрения сибиряка приговорили к 6 месяцам принудительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.


