Алроса повысила цены на крупные алмазы

Алроса поднимает на 6–9% цены почти на половину своей продукции, прежде всего на крупные камни (от 2 до 10 карат). Как поясняет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, таким образом компания фиксирует разворот рынка вверх.

«Это указывает на растущий дефицит редких алмазов», — отмечает эксперт. По его словам, основная причина заключается в структурном сокращении предложения и изменении спроса в сторону инвестиционных камней.

Чернов обращает внимание, что добыча в мире снижалась последние годы, при этом спрос на дорогие украшения в США и Индии остается высоким. «Дополнительным фактором стали логистические сложности на фоне конфликта на Ближнем Востоке, что ограничивает поставки и усиливает ценовое давление именно в сегменте крупных камней», — уточняет аналитик. При этом он добавляет, что массовый рынок, где используются камни до 1 карата, остается под давлением и не показывает сопоставимой динамики.

Говоря о финансовых результатах компании, эксперт отмечает, что для Алросы повышение цен означает улучшение ценовой конъюнктуры в наиболее маржинальном сегменте. «В EBITDA компании выросла на 26% г/г, до 57,8 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась на 88% г/г, до 36,2 млрд руб., несмотря на слабую выручку», — приводит данные Чернов. Аналитик полагает, что рост цен на крупные камни способен поддержать дальнейшее повышение маржи в 2026 году.

«В базовый прогноз на текущий год закладываем рост выручки компании на 8–12% г/г при увеличении чистой прибыли до 40–45 млрд руб.», — сообщает Владимир Чернов. По его мнению, основной риск связан с охлаждением спроса в люксовом сегменте и нормализацией логистики.

«Наш таргет по акции Алросы на горизонте года — 43 руб.», — заключает аналитик.