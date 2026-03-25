В Евросоюзе пока не готовы отказаться от нефти из России

Еврокомиссия отложила обсуждение полного запрета на импорт российской нефти на неопределенный срок. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global, это обусловлено рядом факторов.

«Скачок цен на энергоносители на фоне блокировки Ормузского пролива, а также последовательный отказ Венгрии и Словакии прекратить закупки нефти из РФ по трубопроводу, так как это нанесло бы серьезный ущерб их экономике», — перечисляет причины эксперт.

Мильчакова напоминает, что с момента начала иранского конфликта США отсрочили вторичные санкции за закупки российской нефти, чтобы не усугублять энергетический кризис, и разрешили поставки находящегося в море углеводородного сырья из РФ. «Поскольку США фактически смягчили санкции против России, Евросоюзу уже нет смысла вводить более жесткие санкции, так как большого ущерба России они нанести не смогут», — поясняет аналитик.

По словам Мильчаковой, цена на нефть Urals в индийских портах сравнялась с ценой Brent. «То есть текущая ситуация на нефтяном рынке говорит о полном провале антироссийских санкций в нефтяной отрасли», — подчеркивает она.

Эксперт полагает, что любые попытки ужесточить санкции против России нанесут ущерб только самому Евросоюзу. «Россия, безусловно, от роста цен на нефть выигрывает даже больше, чем от временной отмены санкций США», — утверждает Мильчакова.

Аналитик добавляет, что при условии, если котировки нефти останутся выше $80 за баррель до конца марта, федеральный бюджет может рассчитывать на прирост нефтегазовых доходов минимум на 1 трлн руб. «При ослаблении рубля к доллару до 83–85 дополнительные поступления составят не менее 1,5 трлн руб., а дефицит бюджета снизится до 1,3% ВВП», — заключает Наталья Мильчакова.