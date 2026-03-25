Кресло-кровать и душ над унитазом: в Иркутске за 3 млн рублей продают студию 10 «квадратов»

Необычный объект выставили на продажу в городе Иркутске – миниатюрную студию с дизайнерским ремонтом, площадь которой составляет всего лишь 10 квадратных метров. В пространстве умудрились разместить все предметы, необходимые для жизни.

Объект располагается на первом этаже в пятиэтажном кирпичном доме в микрорайоне Юбилейный. Собственник утверждает, что по документам это не доля, не комната, а именно квартира. Нет общего коридора с соседями. Имеется отдельный кадастровый номер.

В квартире сделан дизайнерский ремонт, во время которого была установлена новая сантехника – поскольку пространство ограничено, то душ находится прямо над унитазом. На полу уложен керамогранит. Заменена электрика, выровнены и покрашены стены.

В мини-кухне в шкафах спрятаны стиральная машина, холодильник, вытяжка. Есть чайник и плита. Имеются теплые полы, современное освещение. Заменен радиатор отопления, обновлена входная дверь.

Спальное место больше напоминает кресло, однако оно раскладывается и превращается в кровать. Уложена звукоизоляция по стенам и потолку. Есть система хранения при входе. Окно выходит на зеленую зону с деревьями. Установлен домофон.

Продавец предлагает приобрести квартиру не только для проживания, но и для сдачи в аренду: по его оценкам, объект можно сдавать за 25 тысяч рублей в месяц. Стоимость квартиры составляет 3 млн рублей.