Иркутская область вошла в топ-7 регионов РФ по несырьевому неэнергетическому экспорту

Иркутская область по итогам 2025 года поднялась на седьмое место в федеральном рейтинге по объемам несырьевого неэнергетического экспорта. Поставки продукции с высокой степенью переработки увеличились более чем на 7% по сравнению с 2024 годом, сообщили в правительстве региона.

Основной вклад в позитивную динамику внесли промышленные предприятия, нарастившие экспорт на 6,6% за счет металлургической продукции, и агропромышленный комплекс, увеличивший отгрузки за рубеж на 88%. Экспорт масложировой продукции вырос на впечатляющие 85%.

В тройку товаров-лидеров по темпам роста вошли продукты переработки масличных культур: экспорт жмыха и шрота вырос на 138 процентов. Значительно увеличились отгрузки прутков нелегированных горячекатаных и алюминиевой проволоки, а также продукции лесопромышленного комплекса и кабельных изделий.

Ключевыми торговыми партнерами остаются Китай и Индия, также в десятку лидеров входят Узбекистан, Турция, Киргизия и Монголия. Наибольший рост зафиксирован в торговле с Азербайджаном – более чем в два раза. В 2025 году регион заключил экспортные контракты с партнерами из Республики Конго, Судана, Танзании и Мозамбика.

«Достигнутые показатели стали возможны благодаря системной работе Правительства Иркутской области по развитию международной кооперации в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Эта работа будет продолжена и в 2026 году», – подчеркнул министр экономического развития и промышленности Приангарья Виктор Цишковский. В планах на текущий год – проведение Байкальского международного форума партнеров и реверсной бизнес-миссии с Монголией.