«Иркутский календарь» издали к 365-летию города

«Иркутский календарь»: один день/один год» выпустили в столице Пприангарья в честь 365-летия города, которое отмечается в этом году. Автором и издателем выступила Анастасия Гольдштейн.

«Мне кажется, впервые эту идею сделать календарь к 365-летию Иркутска мы обсуждали с ней (Анастасией Гольдштейн – прим. ред.) весной прошлого года. Уже тогда было понятно, что город ждет очень красивая дата. Так и появилась идея рассказать о 365 годах истории Иркутска в 365 календарных днях года», – поделилась в своих соцсетях гид по Иркутску и Байкалу Татьяна Бройдо.

На страницах представлены значимые даты и события из прошлого и настоящего, а также упоминаются люди, которые внесли особый вклад в развитие города.

«Иркутянам должно понравиться особенно, потому что тут много о том и о тех, чем мы с вами живем и кто с нами рядом. <…> И вот из таких дат и событий состоит весь календарь и собственно вся история Иркутска. От истоков до наших дней. И в который раз понимаешь, что город – это прежде всего люди, а только потом улицы, здания и события в них. И что уж скромничать, с людьми Иркутску повезло», – рассказала Татьяна Бройдо.

Календарь будет представлен в одном из местных независимых книжных магазинов.