Мэрия Усть-Илимска «забыла» заплатить бизнесмену 2 млн рублей за новогодний городок

В Иркутской области предприниматель, построивший новогодний городок в Усть-Илимске, остался без оплаты. Ситуацию пришлось урегулировать надзорным органам.

По данным Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, мэрия заключила муниципальный контракт с малым предприятием на создание праздничной зоны. Работы были выполнены и приняты, однако обещанные 2 миллиона рублей так и не поступили на счет бизнесмена.

Благодаря вмешательству надзорных органов деньги были выплачены в полном объеме. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.


