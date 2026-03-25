Выручка России от продажи нефти удвоилась из-за конфликта в Иране

Доходы России от экспорта нефти достигли самого высокого уровня с марта 2022 года, пишет зарубежное издание Bloomberg. За последние три недели стоимость российского экспорта выросла в два раза – в среднем до 270 млн долларов в день по сравнению со 135 млн в январе. Росту способствовало как увеличение цен на российские экспортные сорта, так и рост объемов поставок.

«Москва также пользуется продлением исключения из американских тарифов, которое позволяет покупателям приобретать российскую нефть, отгруженную до 12 марта. Это послабление привело к росту продаж в Индию, где флагманский российский сорт Urals стал торговаться с премией к Dated Brent», – пишет издание.

Согласно данным отслеживания судов Bloomberg, морской экспорт России в среднем составлял 3,6 млн баррелей в день за четыре недели по 22 марта. Это на 160 тыс. баррелей в день больше, чем за предыдущий период. Поставки в Индию в марте восстановились до 1,14 млн баррелей в день.

Ранее Еврокомиссия отложила обсуждение полного запрета на импорт российской нефти на неопределенный срок. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global, это обусловлено рядом факторов.