РБК: Gloria Jeans закроет около 150 магазинов в России в 2026 году

Сеть одежды Gloria Jeans планирует закрыть около 150 магазинов в различных регионах России в течение 2026 года, сообщили РБК источники на рынке коммерческой недвижимости и рекламы. Речь идет о наименее эффективных точках, которые не вышли на запланированный уровень выручки.

По данным собеседников, компания намерена отказаться примерно от четверти своих магазинов. Закрытия будут проходить постепенно, ретейлер планирует прекращать аренду по мере истечения договоров с владельцами торговых центров, чтобы избежать выплат за досрочное расторжение.

Объекты в ключевых локациях компания намерена сохранить. Источники отмечают, что оптимизация сети обсуждалась на уровне 150–200 точек, но точное число закрываемых магазинов может корректироваться.

Ранее 2025 год назвали наихудшим для сектора розничной торговли в России за последнее десятилетие. Как следует из данных Росстата за 2016–2025 годы, индекс предпринимательской уверенности ритейлеров во всех четырех кварталах 2025 года был отрицательным. В IV квартале показатель опустился до –6%, и более низкое значение фиксировалось лишь во II квартале 2020 года, в разгар пандемии COVID-19.


