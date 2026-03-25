В Усть-Куте состоится прием психолога для родителей детей с ОВЗ при поддержке ИНК и Фонда Марины Седых

В Усть-Куте пройдет первый в 2026 году прием специалиста-психолога в рамках программы Иркутской нефтяной компании (ИНК) и Благотворительного Фонда Марины Седых.

Инициатива направлена на поддержку семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью. Программа включает очные консультации, вебинары, а также творческие и спортивные занятия для детей, способствующие их социализации и раскрытию творческого потенциала.

Вебинар «Объединяя усилия: роль родителей и специалистов в подготовке ребенка с особенностями развития к школе» состоится 27 марта, его проведет Екатерина Елисеева, психолог, руководитель регионального ресурсного центра по развитию системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями и тяжелыми множественными нарушениями развития (г. Иркутск). Для участия в приеме и вебинаре предусмотрена предварительная запись по телефону: 8 924 637 4899.

В марте в Усть-Куте также стартовал новый сезон мастер-классов для детей с ОВЗ.

Программа включает творческие и спортивные занятия: бисероплетение, игру на музыкальных инструментах, кукольный театр, конструирование из LEGO, подвижные игры и лечебную физкультуру. Занятия проходят на базе Центра дополнительного образования при участии педагогов учреждения и будут проводиться до мая. Количество мест ограничено, записаться можно по телефону 8 924 637 4899.

— Мы реализуем эту программу уже несколько лет и видим, насколько она важна для родителей и детей. В Усть-Куте направление работы с детьми с ОВЗ только развивается, и мы с радостью его поддерживаем, стараясь не оставлять без внимания семьи, которым особенно нужна помощь. Летом также запланирован очный приём психолога и дефектолога — это даст возможность родителям получить поддержку лично и задать все важные вопросы специалистам, — отметила директор Фонда Лариса Богдалова.

Программа ИНК и Благотворительного Фонда Марины Седых действует на постоянной основе и направлена на создание доступной инклюзивной среды, оказание психологической и педагогической поддержки семьям, а также повышение уровня социализации детей с ОВЗ. С момента запуска проекта проведено 34 индивидуальные консультации, 4 вебинара и серии круглых столов по вопросам инклюзии и социальной адаптации детей. В 2025 году реализовано более 20 мероприятий, посвященных развитию инклюзивного образования и сопровождению семей в Усть-Куте и районе.

Помощь детям и развитие системы здравоохранения — ключевое направление социальной политики ИНК. Совместно с Фондом компания с 2020 года реализует программу «Здоровье детям», обеспечивающую доступ к квалифицированной медицинской помощи семьям из удаленных территорий. Так, в марте 2026 года прошли выездные обследования специалистов Ивано-Матренинской детской клинической больницы в Усть-Куте и поселке Верхнемарково, где врачи провели более 1 000 консультаций. За время реализации программы помощь получили более 3,2 тыс. человек.