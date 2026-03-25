Школьники ушли в «Одноклассники» – big data T2

С августа 2025 года значительный прирост пользователей «Одноклассников» наблюдается в двух полярных категориях: среди людей до 18 лет – на 27%, аудитории старше 55 – на 10%. Среди возможных причин – введение ограничений на голосовые вызовы в иностранных мессенджерах и переход в альтернативные каналы коммуникации.

Рост зумеров и альфа в «Одноклассниках» с августа 2025 года по февраль 2026 года проходил без резких скачков – на 5-10% месяц к месяцу. Общий тренд с августа показывает несущественное снижение в количестве пользователей – на 2%. Наибольший спад зафиксирован среди людей 25-34 лет – на 15%. Динамика аудитории в других категориях осталась неизменной.

«Верно говорят, что “все новое – хорошо забытое старое”. Социальная сеть, которая появилась в нашей стране в числе первых и долгое время считалась площадкой для более взрослой аудитории, теперь стала настоящим мостом, связывающим поколения. В каком-то смысле это подтверждает тренд на интерес со стороны подростков к культуре прошлых лет: ретро-играм, песням, винтажной одежде и вот теперь – к “Одноклассникам”. Современные школьники с удовольствием заводят аккаунты в этой соцсети, чтобы поставить “класс”, посмотреть кто заходил “в гости” или пожелать друзьям доброго утра c помощью виртуальных открыток. Мы же, в свою очередь, продолжаем укреплять сеть, чтобы все поколения наших абонентов оставались на связи», – Вячеслав Стоянов, директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» T2.