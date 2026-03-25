iPhone стал самой популярной моделью с поддержкой 5G у иркутян

МТС проанализировала данные о 5G смартфонах, зарегистрированных в мобильной сети МТС Иркутской области. По данным аналитиков, 33% от всех смартфонов обладают функционалом 5G. При этом в Приангарье наблюдается рост доли 5G смартфонов – в декабре 2025 года она составляла 31%, что на 8% больше, чем годом ранее.

По данным аналитиков МТС самым популярным брендом 5G смартфоном стал Apple (54% от всех 5G устройств), на втором месте Samsung (20,1%), бронза у Xiaomi (11,3%).

Топ регионов с наибольшим проникновением 5G смартфонов возглавила Чеченская Республика с долей 50%, на втором месте Чукотский АО – 49%, на третьем Республика Дагестан вместе с Москвой и Московской областью – по 48%.

Наименьшая доля смартфонов с поддержкой 5G оказалась в Республике Тыва – 24%, Курганской области и Еврейской АО – по 25%, Республике Хакасия и Костромской области – по 26%.