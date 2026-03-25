Половина кредитных займов Почта банка перешли в ВТБ

В ходе интеграции ВТБ перевел уже половину кредитов розничных клиентов Почта Банка. После цессии все условия по договорам для заемщиков остаются без изменений. Процесс перевода кредитов автоматический, все технические вопросы банки проводят самостоятельно.

Единственное, что требуется от клиентов для продолжения погашения кредитов, – открыть счет в ВТБ.

ВТБ начал переводить кредиты розничных клиентов Почта Банка в начале марта. Всего предстоит перевести 1,3 млн договоров. Процесс интеграции банков планируется завершить в мае.