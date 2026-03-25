Число иркутских компаний, принимающих оплату через терминалы ВТБ, выросло в 1,4 раза

По итогам 2025 года число компаний, которые используют терминалы ВТБ для эквайринговых транзакций в Иркутской области выросло в 1,4 раза, до 2,5 тысяч организаций. Оборот средств по ним за год увеличился в 1,2 раза. Такова статистика ВТБ в регионе.

На эквайринговое обслуживание в ВТБ перешли популярные иркутские сети, торгующие агропродукцией, строительными материалами, автозапчастями и аптечными препаратами.

«Безналичные расчёты сегодня стали основным способом оплаты во многих сферах, особенно таких как продуктовая розница, общественное питание, аптеки. Развитие эквайринга говорит о том, что безналичная оплата удобна и для покупателей, и для продавцов. 2025 год стал для нас годом активного роста в этом направлении. Например, полностью на наше эквайринговое обслуживание перешел весь общественный транспорт Иркутской области, одна из крупнейших в регионе аптечных сетей «ФармЭконом», один из ведущих в области производителей продукции из мяса птицы «Саянский бройлер», сеть строительных супермаркетов «Монолит», – рассказала управляющий ВТБ в Иркутской области – вице-президент банка Александра Макарова.