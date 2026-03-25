Фонд Олега Дерипаска помог закупить оборудование для новой водозаборной станции в Бодайбо

Фонд промышленника Олега Дерипаска «Вольное Дело» профинансировал закупку оборудования для новой водозаборной станции в Бодайбо, чтобы предотвратить повторение крупной коммунальной аварии, произошедшей зимой. Из-за замерзания 40-летнего водовода город тогда остался без отопления в пик морозов.

Новая система водоснабжения будет основана на современной насосной станции с резервными мощностями, которая обеспечит стабильную подачу воды при любой температуре. Планируется, что станцию установят в конце мая, а уже в июне она начнет снабжать город водой.

Для пострадавших семей фонд также организовал поездку в санаторий на берегу Ангары. Программа включает прогулки, экскурсии, концерты и спектакли, а для детей проведут инженерные мастер-классы по проектированию умных домов, сборке роботов и запуску ракет в виртуальной реальности.

Напомним, первая серьезная коммунальная авария этой зимой случилась в Бодайбо 30 января. Остановилась работа четырех котельных – без тепла остались более 1,3 тысячи человек, действовал режим ЧС. После случился еще один прорыв. На восстановление потребовался почти месяц. После этого по факту превышения должностных полномочий был задержан глава Бодайбо Алексей Ботвин. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.