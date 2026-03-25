Потребительский рынок Иркутской области вырос на 8,5% в 2025 году

Оборот розничной торговли в Иркутской области в 2025 году вырос на 8,5% по сравнению с 2024 годом, составив 898 млрд рублей. Больше половины продаж пришлось на продукты питания, напитки и табак. Данные приводит Иркутскстат.

Сфера общественного питания увеличилась на 1,3%, жители потратили в заведениях 45,6 млрд рублей. Объем платных услуг вырос на 2,6% – до 208,9 млрд рублей.

Современные сервисы показали заметный рост: электронные и ИТ-услуги прибавили 12,1%. Туристическая активность также увеличилась – гостиницы нарастили объем услуг на 10,5%.

Коммунальные, транспортные и телекоммуникационные услуги остаются основой рынка, обеспечивая стабильный спрос. В среднем на каждого жителя региона пришлось 90 тыс. рублей расходов на товары и услуги.