Спрос зарубежных туристов на поездки по России вырос на 44% в 2025 году

Въездной турпоток в Россию по итогам 2025 года вырос на 10% по сравнению с предыдущим годом. Сильнее всего увеличился спрос со стороны туристов из Индии – на 44%, из Китая – на 29%, из Саудовской Аравии – на 28% и из Турции – на 23%, следует из данных сервиса «Островок», представленных на конференции «Ориентир».

Россия все чаще выигрывает конкуренцию у европейских направлений. Иностранные гости отмечают высокий уровень безопасности и комфортную среду. В топ стран-лидеров въездного туризма вошли Китай, Белоруссия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Казахстан, Турция и Индия.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, иностранцы активно расширяют географию путешествий. Наиболее востребованными направлениями стали Сочи, Калининград, Казань, Владивосток, Мурманск, Иркутск, Екатеринбург и Новосибирск. Особый интерес гости проявляют к северным регионам и природным локациям.

Средний чек иностранных туристов заметно превышает траты россиян. Гости из ОАЭ и Саудовской Аравии платят за ночь в среднем 14,5 тыс. рублей, что в 2,4 раза выше расходов российских путешественников (6 тыс. рублей). Туристы из Китая тратят около 7,6 тыс. рублей за ночь.

«Драйверами роста въездного туризма стали расширение авиасообщения, безвизовый режим с рядом стран и отмена визовых ограничений с Саудовской Аравией. По данным «Островка», бронирования от иностранных пользователей на 2026 год уже превышают прошлогодние показатели на 19%. Российские отельеры ожидают дальнейшего увеличения турпотока, особенно из стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии», – говорят аналитики.