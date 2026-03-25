ФАС не будет штрафовать за рекламу в Telegram и YouTube до конца 2026 года

ФАС России объявила о предоставлении переходного периода для рекламодателей, размещающих рекламу в Telegram и YouTube. Согласно решению службы, до конца 2026 года меры ответственности за распространение рекламы на этих платформах применяться не будут.

По информации ведомства, ФАС анализирует содержание рекламы на этих ресурсах, даты заключения договоров, введения ограничений на работу платформ, а также основания размещения, включая договоры и платежные поручения. Направленная Роскомнадзором информация находится на рассмотрении.

В службе отметили, что хозяйствующим субъектам требуется время для адаптации к новым правилам и переориентации на другие рекламные каналы, что стало основанием для введения переходного периода.

При этом контроль за соблюдением законодательства о рекламе на платформах, ограничения в отношении которых были введены ранее, включая Instagram* и Facebook*, а также на VPN-сервисах, будет продолжен с применением соответствующих мер ответственности. Размещение рекламы на таких ресурсах не допускается.

Согласно части 10.7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе», запрещается распространение рекламы на информационных ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с российским законодательством. Новое решение ФАС касается только платформ, блокировка которых произошла позднее.

*принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации