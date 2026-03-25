Конец «налоговых гаваней»? Почему регионы хотят заставить бизнес платить налоги по месту работы, а не прописки

Регионы готовят масштабный пересмотр налоговой системы. Главная цель — увеличить поступления в бюджеты, не трогая основные ставки. Вместо этого предлагается усложнить жизнь налогоплательщикам через отмену льгот, расширение налоговой базы и введение новых коэффициентов. Общие идеи были представлены на Петербургском налоговом форуме.

Вот ключевые изменения, которые могут затронуть бизнес и граждан.

1. Ограничения для малого бизнеса: Патент и АУСН

Патентная система (ПСН): Индивидуальные предприниматели без сотрудников могут лишиться права уменьшать налог на страховые взносы в полном объеме. Предлагается ввести для них 50%-ное ограничение, как для ИП с работниками.

АвтоУСН: Регионы предлагают резко снизить лимит доходов для АвтоУСН. Порог в 60 млн рублей, действующий сейчас, может быть уменьшен до 20 млн уже в следующем году, а затем до 15 млн рублей в 2027-м. Это сузит круг тех, кто может пользоваться спецрежимом..

2. Новые правила для льготников

Доступ к федеральным льготам по региональным налогам предлагают ограничить. Чтобы их получить, нужно будет соответствовать жестким критериям:

Отсутствие долгов по налогам.

Выплата зарплаты не ниже регионального минимума. Сейчас регионы устанавливают такие правила сами, теперь их хотят закрепить на федеральном уровне.

3. Налоги на недвижимость: новые правила для ПВЗ и владельцев жилья

На форуме отметили, налог на имущество рассчитывается от кадастровой стоимости, которая пересматривается государством раз в два года. Поскольку оценка проводится массово, она не учитывает индивидуальные особенности объектов, но стремится максимально приблизиться к рыночной цене.

Для пунктов выдачи заказов (ПВЗ) это обернется ростом нагрузки: их помещения предлагают облагать налогом именно по кадастровой стоимости. Такой подход часто дороже расчета от среднегодовой стоимости и создает риски неверной оценки.

Владельцев нескольких квартир также могут ждать перемены. В регионах отмечают, что рынок «серых» квартир кратно превосходит легальный. Поэтому для жилья с кадастровой стоимостью выше определенного порога, предлагают ввести повышающий коэффициент к налогу на имущество. Если жилье сдается официально, собственник получит вычет по налогу на имущество в размере уплаченного НДФЛ. Эксперты предупреждают: это может спровоцировать массовый перевод недвижимости на родственников и снизить интерес к инвестициям в жилье.

4. Расширение базы туристического налога

В базу для расчета налога могут включить не только стоимость проживания, но и сопутствующие услуги. Это должно пресечь практику занижения налоговой базы

5. Изменение логики сбора налогов

Регионы хотят изменить и сам принцип распределения денег:

УСН: Налог предлагают платить не по месту регистрации («налоговой прописки»), а по месту фактического ведения деятельности. Это положит конец практике регистрации бизнеса в регионах с низкими ставками («региональные офшоры»).

Налог на прибыль: Его хотят собирать по месту получения дохода. Например, для маркетплейсов — пропорционально выручке от ПВЗ в конкретном регионе.

Все инициативы переданы в Минфин для рассмотрения.

Напомним, президент Владимир Путин призвал продолжить работу по обелению экономики, подчеркнув, что этот процесс не должен создавать барьеры для законопослушного бизнеса. «Это одна из важнейших задач правительства», — заявил глава государства на коллегии МВД, поручив обеспечить дальнейшую декриминализацию потребительского рынка.

В поддержку этой инициативы Минфин подготовил пакет мер, включая проект лимита на внесение наличных через банкоматы. Ожидается, что эти шаги снизят долю теневого сектора на 1,5 процентных пункта за три года (с текущих 10–12%) и принесут бюджету до 1 трлн рублей.

Кроме того, Минфин разработал законопроект для усиления контроля за доходами граждан от банковских переводов. Ведомство намерено закрыть лазейку, позволяющую маскировать оплату товаров и услуг под безвозмездные подарки.

Документ предусматривает регулярный обмен данными между ФНС и Банком России. Налоговая будет передавать сведения о счетах и категориях доходов, а банки — информацию об операциях с привязкой к ИНН клиента. Это позволит консолидировать данные о всех финансовых потоках человека и выявлять скрытые доходы.