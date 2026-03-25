Пассажиропоток аэропорта Братска за два года вырос на 20%

Аэропорт одного из наиболее крупных городов Иркутской области – Братска – активно развивается. Отмечен существенный рост пассажиропотока за последние два года. Подробности были озвучены в рамках встречи министра транспорта Приангарья Максима Лобанова и депутата регионального заксобрания Евгения Зенкина.

«За два года увеличена частота выполненных рейсов по ключевым направлениям Братск – Новосибирск, Братск – Иркутск. В 2025 году впервые за 17 лет стартовала программа полетов по маршруту Братск – Сочи», – рассказал областной парламентарий, отметив, что за два года пассажиропоток аэропорта вырос на 20%.

В перспективе планируется привлечь новых авиаперевозчиков и расширить географию полетов. Рассматривается возможность субсидирования рейсов между Братском и Иркутском, а также включение в программу субсидирования межрегиональных рейсов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
