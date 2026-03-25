Сколько реально стоит построить хороший дом в Сибири?
Скрытые расходы: почему дом «под ключ» за 4 млн рублей на деле обойдется в два раза дороже
«Заказчик сегодня хочет не типовую коробку, а дом по своей мерке» – Татьяна Рейтер
Дом за 5 миллионов — это миф? Эксперт раскрыла реальную стоимость загородной жизни
Пятнадцать участков подтопило талыми водами в Иркутской области

Подтопление талыми водами участков зафиксировано в ряде районов Иркутской области. Это случилось на фоне высоких дневных температур, как следствие – интенсивного снеготаяния и формирования склонового стока, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

«В настоящее время в двух населенных пунктах двух муниципальных образований подтоплены 15 приусадебных участков: два – в селе Урик Иркутского округа, тринадцать – в селе Большая Елань Усольского района. Подтопленных домов нет», – информировали в МЧС.

На месте происшествия ведутся активные работы по откачке воды. Для оценки масштабов и мониторинга обстановки задействована беспилотная авиация МЧС. Муниципалитеты направили на помощь рабочие группы и необходимую технику.

Всего в операции по устранению последствий участвуют 23 человека и 11 единиц техники. Прогнозы дальнейшего развития паводковой ситуации доведены до всех экстренных и административных служб региона.


