Ввоз ряда продуктов существенно сократился в Иркутской области

Аналитики Иркутскстата выяснили, как в 2025 году по сравнению с 2024-м изменился ввоз продуктов в Приангарье. Отмечается рост и снижение в различных группах товаров.

Так, импорт рыбных консервов увеличился в 1,7 раза, сухого и сгущенного молока, сливок – на 45%, фруктовых консервов – на 31%, сливочного масла – на 27%. Кроме того, отмечен рост ввоза муки, сметаны, макаронных изделий и свежих овощей в диапазоне от 11% до 20%.

Снизились поставки мясных полуфабрикатов, молока, сливок, кисломолочной продукции, сыров, растительного масла, консервированных овощей и ряда других продуктов. Особенно заметно уменьшился импорт маргарина – на 63%, сахара – на 40%, томатных соусов и кетчупов – на 32%, безалкогольных напитков – на 26%, кондитерских изделий – на 23%, круп – на 19%.

Основными регионами-поставщиками мясной продукции выступают Алтайский край, Московская, Томская и Омская области. Колбасные изделия и мясные полуфабрикаты преимущественно поступают из Красноярского края и Владимирской области, а мясные консервы – из Курганской области и Бурятии.

Наибольшие объемы рыбы и рыбных продуктов переработки поставляет Приморский край, рыбных консервов – Калининградская область, рыбных пресервов – Санкт-Петербург и Красноярский край.

Алтайский край занимает лидирующую позицию по поставкам муки, крупы и макаронных изделий. Красноярский край является основным поставщиком сухого молока, сливок, сметаны и молока. Кисломолочные продукты преимущественно поступают из Московской области, сырные изделия – из Омской области, сыры – из Алтайского края, Белгородской и Московской областей. Сгущенное молоко и сливки в основном импортируются из Белгородской и Омской областей.

Предприятия Саратовской области поставляют значительную часть маргарина, Воронежская область – сахара, Ростовская – растительного масла. Московская область обеспечивает основную долю ввоза чая в регион.