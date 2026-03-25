Десятки мигрантов выдворят из Иркутской области после масштабного рейда

В Иркутской области проведена масштабная операция по усилению контроля за миграцией. По ее итогам 45 иностранных граждан, нарушивших законодательство РФ, будут выдворены за пределы страны.

За шесть дней проверено около 1,5 тысяч объектов и более тысячи транспортных средств, выявлено 168 нарушений. Наиболее частые – несоблюдение правил въезда, выезда и пребывания. К ответственности привлечено 89 человек.

Также к административной ответственности привлекли 15 иностранцев за нарушения трудовой деятельности и 28 – за нарушение правил пребывания. Составлены протоколы на 22 граждан за ложные сведения при миграционном учете. Возбуждены административные дела в отношении девяти работодателей.

Выявлены случаи использования поддельных водительских удостоверений. В ночных заведениях обнаружены шесть человек с признаками наркотического опьянения.