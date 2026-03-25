Два автобусных маршрута запустят до самой большой школы в Иркутске

В Иркутске в апреле введут в эксплуатацию самую большую в городе и регионе школу, которая располагается на улице Ярославского. До нее будут ходить два автобусных маршрута: № 71 и № 36к.

На маршруте № 71 будет курсировать один автобус МУП «Иркутскавтотранс». Он проследует по улицам Ярославского, 18-й Советский переулок, Розы Люксембург, Трактовая и в обратном направлении. Остановочные пункты – «Школа № 58», «Баумана», «Подстанция», «Кинотехникум», «Пионерская», «Кинотеатр Восток», «Железнодорожная больница», «Норильская», «2-я Норильская», «Узловая».

Автобусы № 36к при следовании в сторону СНТ «Машиностроитель» после остановочного пункта «Севастопольская» будут заезжать на остановку «Школа № 58». При движении в обратном направлении, в сторону Ново-Ленино, заезд будет осуществляться после остановки «Первое садоводство».