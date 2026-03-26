Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 марта: 11 453,9600 руб/1 г золота и 181,5800/1 г серебра

ЦБ РФ с 26 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 11 453,9600 руб.
- 1 грамм серебра - 181,5800 руб.
- 1 грамм платины - 4 910,0801 руб.
- 1 грамм палладия - 3 615,0901 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 171,4004 р. (1,47%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,5800 р. (3,76%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 17,2799 р. (0,35%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 153,9600 р. (4,08%).