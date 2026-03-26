Ставки вниз, дети — в приоритете: как изменится семейная ипотека к 1 июля

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою до 1 июля проработать предложения о дифференциации ставки по семейной ипотеке. Речь идет о возможном снижении ставки для многодетных семей при сохранении текущих условий для остальных категорий заемщиков.

– Инициатива связана с попыткой поддержать рождаемость и одновременно точечно стимулировать спрос на жилье в условиях охлаждения рынка, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – После ужесточения льготных программ и роста рыночных ставок выдачи ипотеки в 2025–2026 годах заметно снизились, что уже отражается на динамике продаж у девелоперов. Семейная ипотека остается одним из ключевых инструментов поддержки спроса, но ее текущий формат менее адресный и не учитывает демографические приоритеты.

Исторически государство постепенно ужесточало условия массовых льготных программ, смещая акцент на более целевые меры. Дифференциация ставки логично продолжает эту линию, позволяя перераспределить бюджетные расходы в пользу семей с двумя и более детьми без резкого расширения самой программы.

Для рынка это означает сохранение спроса в наиболее устойчивом сегменте, но без возврата к перегреву. Публичные застройщики могут получить поддержку продаж в сегменте семейного жилья, прежде всего в массовом и комфорт-классе, однако эффект будет неравномерным. Компании с высокой долей проектов для семейной аудитории окажутся в выигрыше, тогда как девелоперы, ориентированные на инвестиционный спрос, продолжат сталкиваться с более слабой динамикой.

– Данная мера в перспективе должна позволить стабилизировать продажи во втором полугодии 2026 года и частично сгладить снижение выручки застройщиков. Однако без снижения ставок по рынку в целом рост сектора останется ограниченным, как и восстановление спроса, – резюмирует Владимир Чернов.