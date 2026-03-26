«Китайцы» в законе: Haval официально разрешили работать в такси

Минпромторг расширил перечень автомобилей, допущенных к работе в такси по новым требованиям локализации, включив модели Haval F7, F7x, Jolion и Tenet T7. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

– Решение стало продолжением политики стимулирования локального производства в автопроме. Закон о локализации такси вступил в силу 1 марта 2026 года и изначально ограничил список допущенных моделей российскими брендами. Теперь в него постепенно добавляют автомобили, которые собираются в России и соответствуют требованиям по уровню локализации и СПИК. Это попытка сохранить баланс между поддержкой отрасли и доступностью транспорта для перевозчиков, – считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

История данного вопроса связана с уходом части иностранных производителей и ростом зависимости рынка от китайских партнеров. В 2023–2025 годах локализация стала ключевым условием для доступа к госзаказам и регулируемым сегментам.

Расширение списка снизит давление на рынок такси, где после запуска закона возник риск дефицита автомобилей и роста тарифов. Допуск популярных моделей Haval частично стабилизирует предложение и удержит стоимость поездок.

– Предполагаем, что перечень будет расширяться и дальше, а доля локализованных китайских брендов в такси может превысить 60–70% уже в 2026 году. Если требования ужесточат, рынок снова столкнется с ростом цен и обновлением автопарка более медленными темпами, – резюмирует Владимир Чернов.


Реклама на сайте

