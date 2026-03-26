Минцифры предложило создать единую электронную почтовую систему на базе «Почты России»

Министерство цифрового развития предложило создать единую электронную почтовую систему на базе «Почты России» с интеграцией на платформу «Госуслуг». Государственные органы, включая Центральный банк, будут обязаны направлять юридически значимые сообщения – уведомления, извещения и требования – в электронной форме через ЭПС, сообщают «Известия».

Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых предусмотрена плата за электронные почтовые ящики, которую установит правительство. В случае неуплаты доступ к ящику приостанавливается, а сведения о его «недостоверности» передаются в ФНС. Для населения услуга останется бесплатной, также граждане смогут получать бесплатные СМС-уведомления о поступлении почтовых отправлений.

Одновременно ужесточаются требования к почтовым операторам: их уставный капитал должен составлять не менее 5 млн рублей, объем собственных средств – от 1 до 2 млрд, финансовое обеспечение рисков – от 100 до 200 млн рублей. Госпошлина за лицензирование составит от 1 до 100 млн рублей в зависимости от уровня, при этом «Почта России» освобождается от ее уплаты.

Маркетплейсы, включенные в реестр цифровых платформ, обязаны открывать пункты выдачи заказов в почтовых отделениях или доставлять товары напрямую туда. Банкам запретят взимать комиссию с граждан при оплате услуг в отделениях почтовой связи. «Почта России» также получит право продавать безрецептурные лекарства в своих отделениях.

В новой версии законопроекта, которая претерпела значительные изменения, исчезло предложение о создании специального фонда для ремонта почтовых отделений в сельской местности. Оказание услуг по доставке посылок физическим лицам разрешается только лицензированным операторам почтовой связи, что фактически ограничивает работу курьерских служб без соответствующей лицензии.

Ранее «Почту России» включили в «Белый список». Помимо нее туда вошли: СДЭК, «Деловые линии», «Купер» и «Самокат».


/ Сибирское Информационное Агентство /
