Налог на переводы: Минфин рассмотрит введение НДС для СБП осенью

Министерство финансов РФ планирует осенью оценить необходимость введения налога на добавленную стоимость (НДС) для операций в Системе быстрых платежей (СБП). Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов, передаёт Интерфакс.

«Мы сейчас мониторим применение налоговых изменений, принятых в прошлом году. К осени примем решение о необходимости корректировок», — сообщил он.

При этом чиновник подчеркнул, что в данный момент ведомство не планирует вводить дополнительные налоги на стандартные банковские операции.

Стоит отметить, что с 1 января в России уже была повышена основная ставка НДС с 20% до 22%. Глава Минфина Антон Силуанов объяснял это необходимостью финансирования национальных проектов.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ставки НДС до 22% оказало ограниченное влияние на инфляцию По ее оценкам, вклад в рост цен составил чуть более 1 п.п. По итогам февраля инфляция составила 5,9%. По прогнозам Банка России, к концу 2026 года она замедлится до 4,5–5,5%. В 2027 году и далее она будет на уровне 4%.