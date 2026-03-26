Газпром увеличивает поставки по «Турецкому потоку»

Цены на газ на нидерландской бирже TTF 25 марта держатся выше $658 за тыс. куб. м. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global, это происходит на фоне приостановки экспорта в Европу СПГ из Катара из-за закрытия Ормузского пролива.

«При этом за последнюю неделю газ в Европе подешевел примерно на 12%», — приводит данные эксперт. По ее информации, запасы в подземных хранилищах в регионе с начала марта упали до 28%. «В Германии, по данным Bloomberg, они заполнены на 22%, в Нидерландах — на исторически минимальные для этого периода 6%», — уточняет Мильчакова.

Аналитик обращает внимание, что в Еврокомиссии понизили цель по заполнению подземных хранилищ к началу ноября с 90% до 80%. «Из-за сложностей с импортом с Ближнего Востока региону необходимы новые поставщики наряду с США и Норвегией», — поясняет она. Мильчакова добавляет, что ситуация осложняется тем, что американские поставщики СПГ предпочитают продавать его в Азии, где цены гораздо выше, чем в Европе.

По словам эксперта, на этом фоне Венгрия и Словакия, получающие трубопроводный газ по «Турецкому потоку», отказались снабжать Украину в реверсном режиме, пока не будет восстановлен транзит по нефтепроводу «Дружба». «Поставки газа Газпромом в Европу по "Турецкому потоку" с начала марта выросли на 14% и обновили рекорд, достигнув 55,5 млн куб. м в сутки», — сообщает Мильчакова.

Говоря о других компаниях, аналитик отмечает, что НОВАТЭК наращивает экспорт СПГ в Китай через Севморпуть. «Также компания заключила контракт с Вьетнамом», — уточняет она. По наблюдению Мильчаковой, акции НОВАТЭКа после недавнего роста корректируются вниз, а котировки Газпрома поднимаются на 1%.