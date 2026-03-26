Маркетплейсы могут обязать работать через почту

Минцифры направило в правительство законопроект о поддержке Почты России. Как поясняет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, документ предусматривает запрет банковских комиссий при оплате услуг в отделениях, обязательное открытие в них пунктов выдачи заказов маркетплейсов, повышение тарифов на доставку соцвыплат и введение новых лицензионных требований для операторов рынка.

«Предложенные меры призваны урегулировать проблемы Почты», — отмечает эксперт. По его словам, компания многие годы работает с высокой долговой нагрузкой и низкой рентабельностью, особенно в сегменте доставки пенсий и содержания сельской сети.

Чернов обращает внимание, что дополнительное давление создают маркетплейсы, которые забрали значительную часть быстрорастущего рынка e-commerce доставки. «В результате традиционная модель почтового оператора перестала окупаться без системной поддержки», — уточняет аналитик.

По мнению эксперта, предложенные изменения перераспределяют экономику отрасли. «Обязательство маркетплейсов открывать ПВЗ в отделениях почты фактически снижает их логистическую независимость и увеличивает операционные расходы», — поясняет Чернов. Аналитик добавляет, что, по оценкам участников рынка, совокупная нагрузка может достигать десятков миллиардов рублей в год, что будет частично переложено на продавцов и конечные цены для покупателей.

Говоря о влиянии на Почту России, эксперт отмечает, что эффект от этих действий для компании будет заметным. «Рост комиссии за доставку социальных выплат с 1,17% до 1,5% и новые источники дохода через рекламу и цифровые сервисы могут сократить убыточность ключевых направлений», — приводит данные Чернов. По его словам, дополнительный трафик за счет ПВЗ способен повысить загрузку отделений и улучшить экономику сети, особенно в регионах.

«Полагаем, что реализация предложенных мер поможет стабилизировать финансовое положение компании через один-два года, но не решит всех ее структурных проблем», — считает аналитик. Чернов добавляет, что для маркетплейсов это означает рост издержек и постепенный спад маржинальности, но без критического удара по бизнесу. «Усиление регулирования может также привести к повышению цен на онлайн-покупки в пределах 3–5% и ускорить консолидацию рынка доставки вокруг крупных игроков», — заключает Владимир Чернов.