Поступления в бюджет от подорожавшей нефти вырастут на 25–40%

Цена на российскую экспортную нефть Urals на спотовом рынке в портах Приморск (запад) и Новороссийск (юг) выросла до $83,8–84,6 за баррель. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global, это происходит на фоне продолжающейся блокировки Ормузского пролива Ираном.

«Поставки нефти по Ормузскому проливу из Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта резко сократились», — поясняет эксперт. По ее словам, дисконт Urals к Brent на этом фоне уменьшился до $9–11,5 с барреля, что соответствует средним показателям 2024 года, когда бюджет получил максимальные за три года 11,4 трлн руб. нефтегазовых доходов.

Мильчакова обращает внимание, что цена на легкие сорта российской нефти ESPO и Sokol в дальневосточном порту Козьмино уже превышает $100 за баррель. «На спотовом рынке дороже стоит только арабская Murban и Dubai, которые стали дефицитными с момента блокировки Ормузского пролива», — уточняет аналитик. При этом дисконт российской нефти ESPO по отношению к сорту Dubai, по ее данным, составляет $5–6 с барреля.

Эксперт напоминает, что, по сообщениям западных СМИ, после исключения из санкций поставок российской нефти в Индию Россия нарастила экспорт нефти, в том числе ESPO, до 1,4 млн баррелей в сутки. «Только за прошлую неделю, как подсчитал Bloomberg, 37 танкеров обеспечили экспорт 28,5 млн баррелей российской нефти, преимущественно в Индию и Китай», — приводит данные Мильчакова.

«Сохранение мировых цен на нефть в 2026 году выше $80 за баррель представляется нам реальным на фоне уменьшения добычи и экспорта в четырех ближневосточных странах ОПЕК», — считает аналитик. По ее оценке, это может помочь российскому бюджету по итогам 2026 года нарастить доходы от экспорта углеводородов на 11–12,5 трлн руб., что на 25–40% выше запланированных.