«Друзьям — да, врагам — нет»: Иран открыл Ормузский пролив для России и Китая

Тегеран разрешил судам из России, Индии, Ирака, Китая и Пакистана проходить через блокированный Ормузский пролив. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи, подчеркнув, что доступ для «противников» закрыт, передаёт РБК.

Ранее СМИ сообщали о введении платного прохода и запуске системы одобрения транзита. По данным источников, ряд стран уже ведет переговоры с Тегераном для координации прохода своих судов.

Это решение стало ответом на ультиматум бывшего президента США Дональда Трампа, который потребовал открыть пролив в течение 48 часов под угрозой ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. В ответ Тегеран пообещал нанести удары по американским объектам в регионе.

Блокада Ормузского пролива, через который проходит до 30% мирового морского экспорта нефти и значительная часть сжиженного природного газа (СПГ), спровоцировала резкий рост цен на энергоносители.

Ранее саудовские чиновники заявили, что в ближайшие недели цены на нефть могут достигнуть $180 за баррель и даже подняться выше, если продолжатся сбои в поставках из-за блокады Ормузского пролива.Аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie утверждают, что подобные обстоятельства могут поднять цены до $200 за баррель уже в 2026 году.

26 марта нефть марки Brent торгуется на уровне $103,4..


