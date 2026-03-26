Экспортеры выиграют от ослабления рубля и роста цен на нефть

Российские экспортно ориентированные компании получат поддержку от ослабления национальной валюты и подорожания нефти. В числе основных бенефициаров аналитики «СберИнвестиций» называют «Лукойл», «Новатэк», НЛМК, «Роснефть», «Русал», «Совкомфлот», «Татнефть» и «ФосАгро», а также «Газпром», сообщают «Известия».

С начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля нефть Brent прибавила более 35%, достигнув на торгах 98 долларов за баррель, а в моменте поднималась выше 110 долларов. Цена российской Urals выросла более чем на 60%, до 96,5 доллара, а 20 марта доходила до 106 долларов.

Рынок чутко реагирует на геополитические заявления. 23 марта после сообщений о переговорах США и Ирана фьючерсы Brent упали со 108 до 96 долларов, но уже на следующий день восстановились выше 103 долларов после опровержения Тегерана.

25 марта Трамп вновь заявил о переговорах, что привело к падению нефти на 4%. Однако МИД Ирана подчеркнул, что не ведет переговоров с Вашингтоном с момента начала военной операции. На фоне этих противоречивых сигналов котировки продолжают демонстрировать высокую волатильность.

С 28 февраля рубль ослаб из-за приостановки продажи валютной выручки по бюджетному правилу и обсуждения возможного снижения цены отсечения российской нефти. Сложившаяся конъюнктура создает благоприятные условия для экспортеров, чья рублевая выручка растет при слабом курсе национальной валюты.

Ранее стало известно, что Газпром увеличит поставки по «Турецкому потоку». Цены на газ на нидерландской бирже TTF 25 марта держались выше $658 за тыс. куб. м. Это происходит на фоне приостановки экспорта в Европу СПГ из Катара из-за закрытия Ормузского пролива.