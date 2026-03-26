Инфляция снова растет: почему в России дорожает бензин и что будет со ставкой ЦБ

В России с 17 по 23 марта зафиксирован рост потребительских цен на 0,19%, что почти в 2,5 раза выше показателя предыдущей недели (0,08%). Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Годовая инфляция также продолжила рост, достигнув к 23 марта отметки 5,99% (неделей ранее было 5,91%). С начала года цены выросли на 2,78%.

На этом фоне Банк России на последнем заседании снизил ключевую ставку на 0,5 п. п., до 15%. ЦБ продолжит снижать ставку, но будет действовать осторожно, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В Банке России подчеркнули, что дальнейшие шаги по ставке будут зависеть не только от динамики инфляции, но и от оценки внешних рисков.

«ЦБ будет оценивать целесообразность снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий», — говорится в пресс-релизе.

Отдельно отмечается рост цен на топливо: за неделю бензин подорожал на 0,4%, а дизельное топливо — на 0,2%.


