Минфин выступает за поддержку рубля

В Минфине РФ считают целесообразным продление действия указа президента РФ об обязательной продаже экспортной валютной выручки. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global, в ведомстве также не исключают расширение этой нормы на операции с криптовалютой.

«Напомним, что с 25 мая 2025 года экспортеры, включенные в утвержденный указом президента перечень, обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных российских банках от 40% валютной выручки, а затем продавать на внутреннем рынке не менее 90% этой суммы, если общие зачисления в банк были не ниже 25% дохода, полученного по каждому экспортному контракту», — поясняет эксперт.

По словам Мильчаковой, предыдущая версия этого указа предписывала экспортерам продажу от 60% до 90% валютной выручки. «Однако смягчение требований не оказало давления на рубль, который в прошлом году укрепился к доллару на 33%, а к юаню — на 31%, став самой устойчивой и доходной валютой в мире», — подчеркивает аналитик.

Эксперт обращает внимание, что экспортерам выгоден дешевый рубль, так как это позволяет им оставаться в прибыли. «Несмотря на постепенную дедолларизацию экспортных контрактов, обязательная продажа экспортерами части валютной выручки не дает рублю сорваться в неуправляемую девальвацию, которая привела бы к бесконтрольному раскручиванию инфляции и свела бы на нет все усилия ЦБ и правительства по сдерживанию роста цен», — утверждает Мильчакова.

Аналитик полагает, что указ президента после 30 апреля будет продлен, так как его отмена вызвала бы резкое усиление спроса на валюту. «Однако на новостях о возможной отмене этого правового акта после вчерашнего ралли рубль скорректировался к доллару на 1,3%», — заключает Наталья Мильчакова.