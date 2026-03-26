Новости

Сколько реально стоит построить хороший дом в Сибири?
Скрытые расходы: почему дом «под ключ» за 4 млн рублей на деле обойдется в два раза дороже
«Заказчик сегодня хочет не типовую коробку, а дом по своей мерке» – Татьяна Рейтер
Дом за 5 миллионов — это миф? Эксперт раскрыла реальную стоимость загородной жизни
Все материалы сюжета

Отток сменился притоком: ЦБ зафиксировал рекордный рост средств физлиц

В феврале 2026 года объём средств россиян на банковских счетах вырос на 1,2 трлн рублей (или на 1,9%) и достиг 67,2 трлн руб.  Об этом сообщает Центробанк в своём аналитическом обзоре. Напомним, в январе наблюдался сезонный отток – россияне сняли со счетов 1,6 трлн рублей.

Куда пришли деньги?

Рост произошёл в основном за счёт рублёвых накоплений, которые увеличились на 2,2%. При этом люди активнее всего пополняли текущие счета (+4,9%), но и срочные вклады показали рост (+1,3%) благодаря сохранению выгодных ставок.

В то же время средства в иностранной валюте сократились на 4,6% в рублёвом эквиваленте.

Корпоративный сектор

Средства компаний также выросли — на 1,7 трлн рублей. Однако ЦБ отмечает, что этот скачок связан с календарным фактором: часть февральских налогов бизнес выплатил в начале марта из-за выходных. Без учёта этого фактора реальный рост составил бы более скромные 0,6 трлн рублей.

Также регулятор зафиксировал рост средств на счетах эскроу (используются в долевом строительстве) на 2%.

Напомним, в пятницу, 20 марта, Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 15% годовых. Это уже седьмое снижение подряд в рамках цикла смягчения денежно-кредитной политики, начавшегося в середине прошлого года. Действия регулятора полностью совпали с прогнозами ведущих экономистов.

Глава ЦБ Эльвира Набуиллина подчеркнула, что Банк России продолжит снижать ставку, но будет действовать осторожно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Ключевая ставка":
Все материалы сюжета (388)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес