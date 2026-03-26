Путин ограничил вывоз наличных и золота из России: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Путин ограничил вывоз наличных и золота из России, налоги для владельцев трех и более квартир предложили повысить, Минцифры разработало законопроект о реформе «Почты России», а из Иркутской области будут выдворены десятки мигрантов-нелегалов. Подробнее – в обзоре СИА.

Ограничение вывоза

Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете с 1 мая 2026 года вывоза из РФ золота в слитках массой более 100 граммов. Исключение – случаи вывоза в страны Евразийского экономического союза через воздушные пункты пропуска при наличии разрешительного документа Федеральной пробирной палаты. Ограничение введено и на наличные: с 1 апреля нельзя вывозить суммы более 100 тысяч долларов США.

Повышение налогов

В России предлагается повысить налоги для людей, владеющих тремя и более квартирами, особенно если они дорогостоящие. Идею озвучили в Союзе финансистов России, в который входят представители минфинов российских регионов. «Предлагается предусмотреть повышающий коэффициент в сумме налога на имущество в части превышения определенного размера совокупной кадастровой стоимости», – сообщила РБК глава комитета финансов Санкт-Петербурга Светлана Енилина.

Реформа «Почты России»

Минцифры РФ направило в правительство законопроект о реформе почтовой отрасли. Одной из ключевых мер станет перевод квитанций за ЖКУ в электронный формат. Также «Почта России» сможет продавать в отделениях лекарства, которым не требуется рецепт. Банкам могут запретить брать комиссию с россиян при оплате услуг в почтовых отделениях. Маркетплейсы могут обязать открывать пункты выдачи в отделениях почты. Комиссию за доставку пенсий, пособий и соцвыплат могут повысить. Рассматривается ряд и других изменений.

Выдворение мигрантов

Десятки мигрантов, нарушивших законодательство РФ, выдворят из Иркутской области за пределы России после масштабного рейда: домой отправятся 45 человек. Во время проверок были обнаружены люди, не соблюдающие правила въезда, выезда и пребывания, предоставившие ложные сведения при миграционном учете, использующие поддельные водительские права, гости с признаками наркотического опьянения.

Сокращение ввоза

Выявлены категории товаров, импорт которых существенно сократился по итогам 2025 года. Снизились поставки мясных полуфабрикатов, молока, сливок, кисломолочной продукции, сыров, растительного масла, консервированных овощей и ряда других продуктов. Особенно заметно уменьшился импорт маргарина – на 63%, сахара – на 40%, томатных соусов и кетчупов – на 32%, безалкогольных напитков – на 26%, кондитерских изделий – на 23%, круп – на 19%.