«Зайка, поторопись»: как мошенники через игры выманивают у детей данные банковских карт родителей

В 2025 году в России резко выросло число киберпреступлений с участием несовершеннолетних. По данным компании F6, было совершено более 7000 инцидентов, а общий ущерб превысил 1 миллиард рублей. За девять месяцев количество пострадавших детей выросло на 120% по сравнению с прошлым годом, сообщает газета "Ведомости".

Злоумышленники используют психологию детей, чтобы добраться до денег их родителей. Средняя сумма хищения с одной жертвы составляет 100–150 тысяч рублей, но в некоторых случаях речь идет о миллионах.

Как работают схемы обмана:

  • Фейковые подарки: В TikTok и Likee от имени популярных блогеров распространяются видео с предложением бесплатно получить игровую валюту (например, «робуксы» в Roblox).
  • Психологическое давление: Детей просят перейти по ссылке и сфотографировать экран телефона родителей с банковскими SMS. Чтобы жертва не успела одуматься, мошенники используют таймер (5–7 минут) и угрозы («заявим в полицию»).
  • Ласковые слова: В переписке преступники используют обращения вроде «зая» или «зайка», чтобы втереться в доверие к ребенку (основная аудитория — 8–14 лет).
  • Другие методы: Злоумышленники также представляются учителями, требуя данные для «обновления электронного журнала», или рассылают вирусы под видом модов для игр.

По данным МВД, большинство таких преступлений совершается через платформу Roblox из-за развитой системы внутренней валюты.


