Путин запретил вывоз золота в слитках весом более 100 граммов с 1 мая

Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете вывоза из страны аффинированного золота в слитках общим весом более 100 граммов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, запрет вступает в силу с 1 мая 2026 года, пишет ТАСС.

Ограничения распространяются на физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Исключения сделаны для вывоза золота в страны Евразийского экономического союза через воздушные пункты пропуска в международных аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Кневичи при наличии разрешительного документа Федеральной пробирной палаты.

Также разрешен вывоз слитков физическими лицами в государства, не входящие в ЕАЭС, через те же аэропорты при наличии документа ФПП. Юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут вывозить золото в страны вне ЕАЭС при соблюдении аналогичных условий.

Мера направлена на ужесточение контроля за вывозом драгоценных металлов из России. Ранее в правительстве неоднократно обсуждали необходимость регулирования экспорта золота для обеспечения внутреннего рынка и стабильности финансовой системы.

Напомним, что в феврале золотые резервы ЦБ России сократились до минимальных за четыре года 74,3 млн тройских унций. Обычно сокращение запаса ЦБ связано с чеканкой драгоценных монет. Однако настолько крупных месячных сокращений еще не было ни разу с 2015 года.