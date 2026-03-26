Правительство ужесточило экспорт драгоценных металлов для банков

Правительство России внесло изменения в правила выдачи банкам генеральных лицензий на экспорт драгоценных металлов, сократив перечень разрешенных к вывозу металлов платиновой группы и форм их выпуска, сообщается в постановлении кабмина, пишет ТАСС.

Из регламента исключаются упоминания «металлов платиновой группы» в широком смысле. Теперь в этой категории банки смогут получать лицензии только на экспорт палладия.

Из перечня разрешенных к вывозу металлов исключены родий, иридий, рутений и осмий.

Постановление также ужесточает требования к физическому виду экспортируемого металла. Если ранее лицензии позволяли вывозить драгметаллы в виде слитков, гранул и порошков, то теперь в отношении палладия разрешен экспорт только в слитках.

При этом за кредитными организациями сохраняется право на получение генеральных лицензий на экспорт аффинированных золота, серебра и платины. Изменения вносятся в постановление правительства от 2007 года.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об ограничении вывоза золота в слитках массой более 100 граммов. Ограничения распространяются на физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Исключения сделаны для вывоза золота в страны Евразийского экономического союза.