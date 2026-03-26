Госкомиссия поддержала полный запрет вейпов и электронных сигарет в России

Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 25 марта поддержала инициативу полного запрета производства, импорта и оборота в России электронных сигарет и вейпов, а также жидкостей для их наполнения. Об этом «Ведомостям» сообщили три источника, знакомых с ходом заседания.

Комиссией руководит первый вице-премьер Денис Мантуров. По словам собеседников издания, после решения Госкомиссии последует разработка соответствующего законопроекта, а конкретный перечень устройств, на которые будет распространяться запрет, утвердят после широкого обсуждения.

Изначально на заседании планировали обсуждать усиление проверок игроков сегмента электронных систем доставки никотина, особенно розничных точек. Однако во время встречи к решению о полном запрете продажи таких устройств и жидкостей консолидированно пришли все участники Госкомиссии.

Разработчик законопроекта будет определен позже. Авторами могут стать депутаты, входящие в состав Госкомиссии, или заинтересованные ведомства – Минздрав, Минпромторг или Роспотребнадзор.

Собеседники «Ведомостей» отмечают, что инициативы, согласованные Госкомиссией, в большинстве случаев принимаются, так как она является межведомственным органом, куда входят руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти.

Напомним, что запрет на продажу вейпов поддерживают 71% иркутян. Горожане считают вейпы вредными для здоровья из-за синтетической химии в составе. Кроме того, многие мечтают и о запрете табака.


/ Сибирское Информационное Агентство /
